Polonyalı kadın İslamiyet'i seçti

Tatil için Karabük'e gelen Polonya vatandaşı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Yılmaz için ihtida töreni düzenlendi.



Törende Yılmaz'a, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.



Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yılmaz, "Elif" ismini aldı. Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, Yılmaz'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.