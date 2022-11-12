Bolu'da tur midibüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Bolu istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRL 853 plakalı tur midibüsü, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.Midibüs ağaçlar sayesinde aşağı yuvarlanmaktan kurtuldu.Kazada araçta bulunanların koltuklarından düşmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.