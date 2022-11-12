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Başkan Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi için gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Başkan Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Ekleme: 12.11.2022 - 01:29 Güncelleme: 12.11.2022 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak 'TC-TRK', saat 22.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Burada Başkan Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
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