Bakan Kurum kentsel dönüşüm verilerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de toplamda 3 milyon 200 bin konut yenilenirken 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü açıkladı.Bakan Kurum, 6.6 milyon ev ve iş yerinin tamamlandığıı belirtirken 24 milyon vatandaşın da depreme dayanıklı konutlarda oturduğuna dikkat çektiÖte yandan 39 ilçede 695 konutun yenilendiği ve 93 bin konutun yenilenmesinin sürdüğü de belirtildi.