Şanlıurfa’da 4 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin önlenmesi amaçlı sabah şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.