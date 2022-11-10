Şanlıurfa’da 4 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sabah şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 PKK/KCK Üyesi gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin önlenmesi amaçlı sabah şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.