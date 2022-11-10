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Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke

Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde mahkeme heyetine hakaret eden CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlandı.

Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke
Ekleme: 10.11.2022 - 09:28 Güncelleme: 10.11.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke
CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyasıyla ilgili CHP'li vekiller Başarır, Torun ve Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildiği sırada CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti. CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırdı.

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

CHP'lilerin söz konusu hakaret ve tehditlerine ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, yetkisizlik kararı ile dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi. Ankara'ya ulaşan dosyada CHP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme heyetine hakaret eden CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlandı. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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