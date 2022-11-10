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İsmail Çataklı'dan deprem tatbikatı çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 12 Kasım günü yurt genelinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatının hayati önemde olduğunu ve tüm halktan katılım beklediğini vurguladı.

Ekleme: 10.11.2022 - 14:17 Güncelleme: 10.11.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
İsmail Çataklı'dan deprem tatbikatı çağrısı
12 Kasım günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı için zaman daralıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bolu'da bakanlığa bağlı kamu kurumları ve kentteki sivil toplum kuruluşları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu sırada gazetecilerle bir araya gelen Çataklı, deprem tatbikatı için çağrıda bulundu.

Tatbikatını hayati bir çalışma olarak gördüklerini söyleyen Çataklı, tüm haklı tatbikata uymaya davet etti.

'Amacımız farkındalığı geliştirmek'
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bolu'nun da deprem kuşağı içerisinde yer aldığını ifade ederek, “Geçmişte Bolu'yla ilgili acı tecrübelerimiz var. Deprem anlamında kritik bir kuşakta yer alıyor. 12 Kasım'daki tatbikatı Türkiye'de ilk kez yapacağız. Dünyada çok sıklıkla yapılan bir uygulama. Aynı anda ülkenin tamamında çök-kapan-tutun tatbikatı yapacağız. Amacımız farkındalığı geliştirmek, afetlere hazırlığa katkı sunmak.

'Vatandaşlarımızın katılmasını istiyoruz'
Buradan elde ettiğimiz dinamizmi afetle mücadelede başka alanlarda da katlayarak devam ettireceğiz. O yüzden hayati bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını özellikle istiyoruz” şeklinde konuştu.
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