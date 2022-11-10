Dev şirketlerden işçi kıyımı: ABD ve Avrupa'da çok sayıda kurum kemer sıkmaya başladı

İki yıl önce patlak veren koronavirüs salgınıyla başlayan küresel krizin etkileri azalmadan, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı, ülkeleri darboğaza sürükledi. Tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısında azalmaya gitti. Bazı şirketler ise yeni alımlara ara verdiğini duyurdu. Meta, Amazon, Tesla, Twitter gibi çok sayıda dünya devi, binlerce çalışanını işten çıkarırken, bunlara her gün yenileri ekleniyor.

Küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor.



Bununla birlikte ABD ve Avrupa'da pek çok şirket işten çıkarmaları hızlandırdı.



Twitter, Apple, Amazon, Microsoft, Meta ve Intel gibi büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere şirketlerden art arda gelen 'işten çıkarma ve alımlara ara verme' haberleri küresel ekonomide endişe yaratıyor.



İşten çıkarma haberlerine her gün yeni bir şirket daha ekleniyor.



META



Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasına geçtiğimiz günlerde Facebook'un ve Instagram'ın sahibi Meta da katıldı. Şirketin gelir kaybı nedeniyle 11 bin kişinin işine son vereceği açıklandı.



Meta CEO'su Mark Zuckerberg ayrıca, yeni işe alımları 2023'ün birinci çeyreğine kadar durduracaklarını da belirtti. Açıklamada, gelecek aylarda daha fazla maliyet azaltıcı tedbirlerin alınabileceği de belirtildi.



Mark Zuckerberg çalışanlara hitap ettiği mesajında 'Ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11.000'den fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdim. Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz' ifadelerini kullandı.



BAZI OFİSLER KAPATILIYOR



Şirketin ofis binaları gibi gayrimenkul sayısının azaltıldığını, bütçelerin küçüldüğünü, maliyetlerin düşürüldüğünü, kaynakların az sayıdaki öncelikli alanlara kaydırıldığını ancak tüm bunların yeterli olmadığını ifade eden Zuckerberg, işten çıkarılma duyurusunun e-maille yapılacağını ifade etti.



Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor.



SNAPCHAT



Snapchat yüzde 20 azaltacağını açıkladı.



AMAZON



ABD'li e-ticaret devi Amazon ise ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verdiğini duyurdu. Şirket, söz konusu karara ekonomideki belirsizliği ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısını gerekçe gösterdi.



Amazon İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, söz konusu uygulamanın gelecek birkaç ay boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü, ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.



TWİTTER



Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başladı. Twitter çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirildi.



NETFLİX



Netflix 450 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.



TESLA



ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk ise haziran ayında şirketin üst düzey yöneticilerine 'dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun' başlıklı bir e-posta göndermişti. Musk, e-postada, ekonomiye dair 'süper kötü bir his' taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini belirtmişti.



APPLE



Apple'ın da araştırma ve geliştirme dışındaki tüm alanlarda işe alımları durdurma kararı aldığı bildirildi.



SHOPİFY



Shopify yüzde 10 azaltacağını açıkladı.



PELOTON



Peloton 800'den fazla kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.



AİR FRANCE



Son 2 yılda gönüllü işten ayrılmalar yoluyla binlerce kişilik istihdam kaybı yaşayan Fransa'nın bayrak taşıyıcısı Air France, yaklaşık 300 yer personelinin görevine son vermek için sendikalarla müzakere yürütüyor.



INTEL



Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in de çalışan sayısında yüzde 20'lik azalmaya gitmeyi planladığı bildirilirken, Microsoft'un 1.000'e yakın çalışanın işine son verdiği kaydedildi.



OPENDOOR



Çevrim içi emlak şirketi Opendoor, artan faiz oranlarının ABD konut piyasasını olumsuz etkilediği bir dönemde, çalışanlarının yüzde 18'ini işten çıkaracağını açıkladı.



ABD'de Netflix, Robinhood, Snap, Coinbase, Shopify, Peloton ve Calm gibi şirketler de daha önce personel sayısında azalmaya gideceklerini duyurmuştu.



LYFT



Mobil araç çağırma uygulaması Lyft de çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını duyurdu. Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer tarafından konuya ilişkin çalışanlara gönderilen yazıda, 'Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor' denildi.



STRİPE



Çevrim içi ödeme platformu Stripe, çalışanlarının yaklaşık yüzde 14'ünü işten çıkarma kararı aldı. Stripe Üst Yöneticisi Patrick Collison, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, artan enflasyon, resesyon korkuları, yüksek faiz oranları, enerji şokları ve daha sıkı yatırım bütçeleri nedeniyle işten çıkarmaların gerekli olduğunu aktardı.



ROBİNHOOD



Robinhood çalışan sayısını yüzde 23 azaltacağını açıkladı.