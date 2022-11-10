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Biden: Elon Musk’ın yabancı ülkelerle iş birliği araştırılabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın diğer ülkelerle iş birliğinin ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu belirtti. ABD’de 8 Kasım’da yapılan ara seçimler hakkında konuşan Biden’a, Musk’ın ABD ulusal güvenliğine tehdit olup olmadığı ve Twitter’ı yabancı hükümetlerle ortak satın almasının Washington tarafından incelenip incelenmeyeceği soruldu. Biden, “Elon Musk’ın diğer ülkelerle iş birliği ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Uygunsuz bir şey yapıp yapmadığından bahsetmiyorum, yalnızca konuyu araştırılmaya değer bulduğumu söylüyorum” yanıtını verdi.

Biden: Elon Musk’ın yabancı ülkelerle iş birliği araştırılabilir
Ekleme: 10.11.2022 - 14:17 Güncelleme: 10.11.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Biden: Elon Musk’ın yabancı ülkelerle iş birliği araştırılabilir
ABD Başkanı Joe Biden, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın diğer ülkelerle iş birliğinin ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu belirtti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimler hakkında konuşan Biden'a, Musk'ın ABD ulusal güvenliğine tehdit olup olmadığı ve Twitter'ı yabancı hükümetlerle ortak satın almasının Washington tarafından incelenip incelenmeyeceği soruldu. Biden, “Elon Musk'ın diğer ülkelerle iş birliği ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Uygunsuz bir şey yapıp yapmadığından bahsetmiyorum, yalnızca konuyu araştırılmaya değer bulduğumu söylüyorum” yanıtını verdi.

Musk, 28 Ekim'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını ve sürecin tamamlandığını duyurmuştu. Satın alma sürecinde yabancı ülkelerin de bulunduğu ve Suudi Arabistan varlık fonunun da sürece dahil olduğu belirtilmişti. Öte yandan, Musk'ın ardından Twitter'ın en büyük hissedarının Suudi Arabistan Kraliyet Holding Şirketi ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi olması dikkati çekmişti. Velid bin Talal'ın yöneticisi olduğu varlık fonu, Kraliyet Holding Şirketi'nin yüzde 17 hissesini elinde bulunduruyor.

‘MUSK GİZLİ ANLAŞMALAR YAPTI' İDDİASI

Washington Post gazetesi, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığındaki yetkililerle iletişime geçtiklerini belirtmişti. Yetkililere, Twitter'ın yeni yönetim yapısı ve Musk'ın yabancı yatırımcılarla yapmış olabileceği gizli anlaşmalar hakkında sorular yöneltildiği kaydedilmişti. Washington Post, Velid bin Talal'ın, Katar varlık fonu alt kuruluşunun ve Çin merkezli kripto para şirketi Binance'nin Twitter'da yatırımları olduğunu ifade etmişti. Bu yatırımların kişisel bilgilere erişim noktasında bir fayda sağlayıp sağlayamayacağı ise tartışma konusu haline gelmişti.
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