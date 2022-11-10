Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Semerkand'a gidiyor! İşte zirvede ele alınacak konular

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Zirvesi 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkand şehrinde düzenlenecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Özbekistan'a gidecek. Zirvede Erdoğan ile birlikte 7 lider bir araya gelecek.Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak katılacak.Caddeler zirveye katılacak üye ülkelerin bayrakları ile donatıldı. Ekonomi, ulaştırma, ticaret ve bölgesel konular ön planda olacak.