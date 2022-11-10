Ağrı'daki feci kazada hayatını kaybetmişti! 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın hikayesi yürekleri burktu .
Ağrı'da yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın üniversite sınavlarına hazırlanmak için köyden İstanbul'da yaşayan ağabeylerinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi..
Ağrı'da meydana gelen ve yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun karıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden 7 kişinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Muhlise Işık da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trabzon'da gerçekleştirilen DNA testlerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelere teslim edildi..
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Yaşanan feci olayda ölen 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın hikâyesi ise yürekleri burktu. Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı bir köyde yaşayan genç kızın, lise eğitimini tamamladığı ve üniversite hazırlığında olduğu öğrenildi. Hayatında hiç Patnos'un dışına çıkmayan genç kızın İstanbul'da yaşayan ağabeylerinin çağırması üzerine üniversiteye hazırlanmak için İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.
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CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden 7 kişinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Muhlise Işık da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trabzon'da gerçekleştirilen DNA testlerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelere teslim edildi..
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Yaşanan feci olayda ölen 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın hikâyesi ise yürekleri burktu. Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı bir köyde yaşayan genç kızın, lise eğitimini tamamladığı ve üniversite hazırlığında olduğu öğrenildi. Hayatında hiç Patnos'un dışına çıkmayan genç kızın İstanbul'da yaşayan ağabeylerinin çağırması üzerine üniversiteye hazırlanmak için İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.
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