TOGG'a talep yağıyor: CİMER’e 6 binden fazla başvuru yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk elektrikli modeli C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulacak. Online satışa sunulacak otomobilin şubattan itibaren ön siparişe açılacağı duyuruldu. Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı. Aralarında ilginç talepler de var.Çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var. Togg bayilik teşkilatı yerine kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanların başarılı olduğunu söyledi.Karakaş, Togg'un satış stratejisini şöyle anlattı:'Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, etkin, verimli bir tecrübe yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkân vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasımda İstanbul Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023'de bu sayı 19'a ulaşacak.'Togg, satış sonrası servis hizmetlerini de kendi bünyesinde verecek. Sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada servis istasyonları kurulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak.