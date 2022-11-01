'Mavi tik'i satılığa çıkardı: Aylık sekiz dolar

Twiiter'ın yeni sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşımda 'mavi tik' için ayda 8 dolar ödeneceğini söyledi. Musk söz konusu olan fiyatın ülkelerin satın alma gücüne göre belirleneceğini de belirtti.Musk'ın paylaşımına göre, aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanı da olacak.44 milyar dolarlık satın alma işlemi ardından Musk, Twitter'da üst yönetici Agrawal, mali işler müdürü Ned Segal ve hukuk politikası başkanı Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovarken bir dizi yeniliğin geleceğinin haberini vermişti.