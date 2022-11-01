Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Akıllı telefon sahibi milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Google Play Store'da, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini çalan beş adet Android uygulama tespit edildi. Uygulamalar marketten kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor. Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sistemi hala risk altında.Yayınlanan bir rapora göre, yüz binlerce kez indirilen 5 Android uygulamada zararlı yazılım tespit edildi. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri çalan uygulamalar Google Play Store'dan kaldırılsa da önceden indirmiş olan kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor. Uygulamalar, normal bir şekilde telefona yüklendikten bir süre sonra, kullanıcıya güncelleme bildirimi gönderiyor. Bu bildirime dokunan kullanıcılar, sahte Google Play Store güncelleme sayfasına gidiyor. Uygulama, güncelleniyor gibi görünerek zararlı yazılımı telefonunuza yüklüyor.*Recover Audio, Images & Videos*Codice Fiscale 2022*Zetter Authentication*File Manager Small, Lite*My Finances Tracker