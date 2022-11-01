Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Katilden kan donduran itiraf

Polis ekipleri ihbar üzerine dün saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmandaki daireye girdi. Yapılan incelemede dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedi teşhis etmek için aile yakınları sabahın erken saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Teşhis edilen ceset, 25 Ekim'den beri kayıp olan 65 yaşındaki Celal Han'a ait çıktı. Celal Han'ın kaybolmadan 4 gün önce 21 Ekim'de Sivas'tan İstanbul'a geldiği öğrenildi.Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilk olarak Celal Han'ın Sarıyer'deki evinde inceleme yaptı. Ekipler, ev ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek Celal Han'ın Fatih'e gittiğini belirledi. Fatih'teki kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Celal Han'ın bir eve girdiği, onun hemen arkasından bir başka kişinin arkasından geldiği görüldü. Ekipler, bu kişinin Sitrak K. (78) isimli şahıs olduğunu belirledikten sonra şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.Emniyette ifadesi alınan Sitrak K., Celal Han ile daha önceden tanıştıklarını, olay günü binanın deposunda kendisi ile tartıştığını ve sonrasında Celal Han'ın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Sitrak K. ifadesinin devamında, kalp krizi geçirince telaşa kapıldığını ve cesetten kurtulmak için parçalara ayırdığını itiraf etti. Celal Han'ı öldürdüğünü itiraf eden zanlı Sitrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Celal Han'ın yolda yürüdüğü, bir süre sonra Sitrak K.'nin de yanına geldiği ve birlikte yürümeye devam ettikleri görüldü. Bir başka görüntüde ise, Sitrak K.'nin tek başına yolda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.Sarıyer'de yaşayan Celal Han'ın 25 Ekim'den beri arandığı belirten torunu Batuhan Arslan, 'İlk kaybolduğunu anladığımız gün, emniyete haber verdik. Sonrasında beklemeye başladık, bilgi alamadık. Dün adli tıpa çağırdılar, cenazeyi öğrendik. Şüpheliyi tanımıyoruz. Arkadaşı olduğu söyleniyor. Dedem, kaybolmadan 4 gün önce Sivas'tan İstanbul'a gelmişti. Yaz tatilini anneannem ile beraber Sivas'ta geçirmişti. Bir hastalığı yoktu, İstanbul'a dönüş tarihine göre döndü. Bulunduğu ev şüphelinin evi olduğu söyleniyor. Dedemden borç isteyenler vardı ama öyle yüklü miktarda borç verebilecek biri değildi' diye konuştu.Arslan, 'Şüphelinin çöp toplayan biri olduğu söyleniyor. Dedemin tanıdığı olmadığı söyleniyor. Böyle bir adamın evine neden durduk yere gitsin? Yargının karşısına çıkacak. Adaletin sağlanacağını düşünüyoruz. Çöp toplayan birinin yanına gitmez. Dedem Sarıyer'de oturuyordu ama emekli olduğu için arkadaşlarıyla gezerdi. Ama o gün tek başına gitmiş, gezmeye de gitmiş olabilir. Dedem İETT şoförü olarak emekli olmuştu' diye konuştu.