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Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iftirasına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile görüştü. Bakan Akar, Haktanır’ı sergilediği duruştan dolayı tebrik ederken TSK aleyhindeki söylemi, "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi. Oyuncu Haktanır ise "Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!
Ekleme: 1.11.2022 - 21:05 Güncelleme: 1.11.2022 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyuncu Haktanır'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.

BAKAN AKAR'DAN OYUNCU HAKTANIR'A TEBRİK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmede Akar, Haktanır'ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

Savunma ve güvenlikle ilgili konularda bir ve beraber olunmasının önemine vurgu yapan Akar, 'Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor. Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz.' diye konuştu.

Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!

'BU SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ'

Akar, TSK'nın, asil milletin güvenliği ve savunması için gayret gösterdiğini aktardı, TSK aleyhindeki söylemi, 'bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira' olarak nitelendirdi. Bakan Akar şunları söyledi:

'Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni bir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.'

Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!

'BU KİŞİLER YARGI ÖNÜNDE HESAPLARINI VERECEK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin operasyonlarında sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu vurguladı. Akar, 'Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, milli, manevi, insani değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz. Böyle bir orduya böyle bir bühtan kabul edilemez. Yargı süreci devam ediyor, bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler.' diye konuştu.

Burak Haktanır da Milli Savunma Bakanı Akar tarafından kabul edilmesinden duyduğu heyecanı, onuru dile getirdi.

Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Haktanır, 'Tepkimi gösterdiğimde salondan bana çok cılız destek geldi. Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu. Yaptığım çıkışın önemini Bakanımızdan gelen davet ile anladım. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur.' dedi.

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da Alper'in sözlerine, 'O kadın TSK'ya iftira attı.' diyerek tepki göstermişti.

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