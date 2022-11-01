Bakan Dönmez BAE'de mevkidaşı Al Mazrouie ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC) için gittiği Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazrouie ve BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştü.Dönmez, fuarda yaklaşık 20 Türk firmasının ürün ve hizmetlerini tanıttığına işaret ederek, 'İnşallah firmalarımız bu bölgelerde daha fazla iş yapmaya başlarlar. Yaptığımız ziyaretlerde gördük ki bütün firmalarımız umutlu. Bunları fırsata dönüştürmek durumundayız. Tüm temennimiz Türkiye'ye yeni iş alanları, iş fırsatları açmak.' değerlendirmesinde bulundu.Konferansta mevkidaşlarıyla bir araya geldiğine dikkati çeken Dönmez, 'Çok faydalı görüşmeler oldu. İki ülke arasında ilişkilerimiz hızla gelişiyor. Devlet başkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretler oldu. Bakanlar arasında da görüşmeler gerçekleşti. Bu iyiye doğru hızlı seyreden ilişkilerin somut projelere yansımasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.Dönmez, son aylarda enerji diplomasisine hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:'Birçok dost ve kardeş ülke gerek Türkiye'de gerek kendi ülkelerinde hatta üçüncü ülkelerde bize iş birlikleri teklif ediyor. Bunda da hiç şüphesiz Türkiye'nin son yıllarda kazanmış olduğu tecrübe, birikim ve liderliğin etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz.'