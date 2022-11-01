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Ankara'da liseli Gamze'nin balkondan atıldığı belirlendi

17 yaşındaki Gamze Açar'ın termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, 2 sanığa müebbet hapis ile 3 şüpheliye verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Ekleme: 1.11.2022 - 12:53 Güncelleme: 1.11.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da liseli Gamze'nin balkondan atıldığı belirlendiAnkra'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

7 Kasım 2020'de yaşanan olayda Açar, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

5'inci kattan düştü
Genç kız, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde bulunan, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti.

Aynı gün sabaha karşı kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

5 şüpheli tutuklandı
Ölümü şüpheli bulunan Gamze için soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kendilerini 'devre mülk şirketi çalışanları' olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında dava açıldı.

2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet
10 Ekim'de görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar'dan 17 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise beraat etti.

Kararın gerekçesi açıklandı
Sanıklar Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Kararda; sanık Doğan'ın kendisini patron olarak tanıttığı, iletişime geçen Gamze Açar'ı Ankara'ya çağırdığı, ardından Keçiören ilçesinden arabasıyla alarak Kızılcahamam'daki otele götürdüğü belirtildi.

Açar'ın kanında uyuşturucu bulunmadı
Sanığın mesajlarında, Açar'a, 'Esrar içer misin, içersen alalım.' şeklinde teklifte bulunduğu, Açar'ın ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.

Gece boyu sanıkların alkol aldığı, bir süre sonra tutuksuz sanıkların odadan ayrıldığının belirlendiği belirtildi.

Sanık Doğan'ın, Açar'ın uyuşturucu krizine girdiği yönündeki savunmasını ise raporların çürüttüğü, maktulün kanında uyuşturucu madde tespiti yapılmadığı ifade edildi.

Yardım çığlığı duyuldu
Olayın yaşandığı odanın dağınık vaziyette olduğu, televizyonun sol tarafında darbe izi bulunduğu, zeminde dağılmış kırık porselen tabak ve kırık cam bardak parçalarının olmasının arbede yaşandığını ortaya koyduğu, arbede sırasında tanık ifadelerinde yer aldığı üzere maktulün, 4-5 kez yardım çığlığı attığı aktarıldı.

'Kızı attık, şimdi başımıza kalacak'
Arbedenin 3-4 dakika sürdüğü, en son çığlık sesinin ardından da maktulün oda balkonundan zemine düşme sesinin geldiği aktarılan kararda, bir tanığın sesleri duyması üzerine balkona çıktığında iki erkek şahsın aralarında 'Kızı attık, şimdi başımıza kalacak, polisler gelir bizi alır götürür.' şeklindeki konuşmasına şahit olduğu yönündeki ifadesine dikkat çekildi.

Balkondan aşağıya atıldığı ortaya çıktı
Kararda, 'Maktulün sabah saatlerinde odadan kaçmaya çalışırken sanık tarafından engellendiği, bu nedenle yardım çığlıkları attığı, bu arbede sırasında telefonunun kapıya doğru kaçma yönünde düştüğü, maktulün sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek amacı ile alkolün de verdiği etki ile oda balkonundan aşağıya atıldığı sonucuna ulaşılmıştır.' denildi.

Sanığın, maktulün intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, Açar'ın 1,65 metre boyu olduğu, balkon demirlerinin ise yerden yüksekliğinin 1,08 metre olduğu aktarıldı.

'Kendisini aşağıya atmasının mümkün olmadığı anlaşıldı'
Açar'ın demir parmaklıklar üzerinde parmak izinin bulunamadığı ve balkonda üzerine basıp çıkabileceği sandalye, tabure gibi bir eşyanın olmadığına işaret edilerek, 'Maktulün herhangi bir eşyadan yardım almadan ve balkon parmaklıklarına dokunmadan kendisini aşağıya atmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla maktulün, maruz kaldığı cinsel saldırı sonrası bulunduğu yerden kurtulmak için odadan çıkmak istemesi ve bağırması üzerine sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek, işlediği suçun ortaya çıkmasına mani olmak amacı ile maktulün odadan çıkışına izin vermeyip, çıkan arbede sonucunda maktulü balkondan aşağı attığı anlaşılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Rıza Doğan'ın, gerçekleştirdiği kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına iştirak ettiği aktarıldı.
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