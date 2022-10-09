  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı

Katıldığı programda altılı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, LGBT'yi savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailenin önemine vurgu yapan sözlerine karşı çıktı. Erdoğan Çekya dönüşü yaptığı açıklamada "Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı
Ekleme: 9.10.2022 - 19:43 Güncelleme: 9.10.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı
Çekya dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten.' açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileyi korumak ile ilgili verdiği mesajlara ilk tepki LGBT savunucusu CHP'den geldi.

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıkarak LGBT'yi savundu.

Emre, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile kurumunu tehdit eden LGBT'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı

LGBT'Yİ SAVUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin desteklenecek bir tarafı olmadığını ileri süren Emre, altılı masanın beyannamesine atıfta bulundu. CHP'li Yunus Emre, altılı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerlerinin olduğunu söyledi.

Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu iddia etti.

CHP'li Yunus Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

'Siyasi hayatımızda konuşuluyor, önemli. Bu bir zihniyeti gösteriyor. Bir cumhurbaşkanının, insanı hedef olarak koyan, düşman olarak hefef olarak insanı koyan, o düşmanı da kendisine destekçi olarak, düşündüğü insanların da hedef alması isteyen felan bir tutum yani. Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok. Netice itibarıyla altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor. Bunlar için yola çıkmak için insanlar, insanın hedefe konulmasını, insanın düşman olarak kodlanıp topluma sunulmasını, bunu kabul edebilirler mi, böyle bir şey olur mu?'
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola maçını izledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması‘nda açıklamalarda bulunuyor.
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Yine şaşırtmadılar: CHP'li Yunus Emre LGBT'yi savunup Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları polis eşliğinde gösteri yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu hafız' iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver
Başkan Erdoğan'dan Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Olayı istismar etmek insani değildir
AK Partili Mustafa Elitaş: Başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'na akıl verdiler
Bakan Yanık’tan HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: “Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!”
Mustafa Sarıgül canlı yayında Tahir Sarıkaya'yı azarladı
Yapımı biten 'Assos' ve 'Troya' tünelleri 11 Ekim Salı günü hizmete girecek
Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABD'ye gidiyor
Bakan Kurum'dan 'TOKİ 1 milyon arsa 10 bin işyeri' açıklaması: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi
MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! 'Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır'
Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış: Bu nasıl vicdansızlık

Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış: Bu nasıl vicdansızlık

'Bahşişli çağır' tartışması

'Bahşişli çağır' tartışması

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor