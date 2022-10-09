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Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
Ekleme: 9.10.2022 - 00:52 Güncelleme: 9.10.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Rusya'dan önlemleri arttırmaya yönelik ilk resmi adım geldi.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzalarken, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı' denildi.

Öte yandan Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!

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Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
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