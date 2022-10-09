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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti, 59 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!
Ekleme: 9.10.2022 - 21:18 Güncelleme: 9.10.2022 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer'in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı!

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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
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