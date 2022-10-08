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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette; Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) olması bekleniyor.

Ekleme: 8.10.2022 - 18:36 Güncelleme: 8.10.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor
Çok sayıda il için Meteoroloji uyarıda bulundu. Yağışların günlerce süreceği de hava durumu raporunda yer aldı. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kgm2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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