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MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu?

MasterChef Türkiye'de MasterClass için nefesler tutulmuş durumda. Mehmet Şef bu akşam ki programda yarışmacılara, kandil simidinin nasıl yapılacağını ve püf noktalarını anlattı. MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayarak, MasterClass ödülünün sahibi kim olduğu merak konusu oldu. İşte MasterChef'te MasterClass'ı kazanan yarışmacı...

Ekleme: 8.10.2022 - 01:48 Güncelleme: 8.10.2022 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu?TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, MasterClass heyecanı yaşanıyor. Mehmet Şef kandil simidi konusunda tecrübelerini yarışmacılara aktarırken, yarışmacılardan beş susamlı , beş susamsız kandil simidi yapmalarını istedi. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte merakla beklenen MasterClass ödülünün sahibi...

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu?

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet şef kandil simidi konusunda deneyimlerini yarışmacılara aktarırken yarışmacılardan, beş susamlı , beş susamsız kandil simidi yapmalarını istedi. 2. etaba kalmayı başaran yarılmacılar Elbasan Tava için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Gün sonunda MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı Tolga oldu.

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu?

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. MasterClass ödülü hediye çeki olduğu Mehmet Şef tarafından açıklandı. MasterClass'ı kazanan Tolga ödülün de sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Metin

Tolga

Gamze

Tayfun

Burak Revanbahş

Şule

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu?

Mavi Takım

Çağatay (Kaptan)

Büşra

Metin

Burak Kaya

Atike

Yağız

Tolga

Serpilay

Fatma Nur

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu?

Kırmızı Takım

Burak (Kaptan)

Gamze

Tayfun

Görkem

Kıvanç

Barış

Ayaz

Şule
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