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Jandarma açıkladı! 1 ayda 73 terörist imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama göre, terörle mücadele kapsamında 1-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 8.10.2022 - 12:15 Güncelleme: 8.10.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Jandarma açıkladı! 1 ayda 73 terörist imha edildi
Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanında terörle mücadele kapsamında ülke genelinde 1-30 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi, 165 ateşli silah, 285 bin 469 mühimmat, 359 kilogram patlayıcı, 22 patlayıcı ve 505 önemli malzeme ele geçirildi.

Yol kontrol ve arama tarama faaliyetlerinde ise 4 milyon 249 bin 614 araç ile 8 milyon 494 bin 356 kişi sorgulandı, 617 araçla ilgili işlem yapıldı.

Sorgulamalar kapsamında, aranan 21 bin 249 kişi yakalandı, kayıp 232 yetişkin ve 76 çocuk bulundu.

Faaliyette, 193 silah, 2 bin 674 mühimmat, 120 bin 46 uyuşturucu madde, 1712 uyuşturucu hap, 11 bin 655 kök Hint keneviri, 654 tarihi eser ile kaçak olduğu belirlenen 119 bin 747 paket sigara, 1134 litre akaryakıt, 654 cep telefonu, 1908 litre içki ve 5 bin 706 emtia ele geçirildi.

1480 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda yapılan çalışmalara yönelik ise 1480 operasyon düzenlendi. Bu kapsamında yakalanan 2 bin 33 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Operasyonlarda, 11 bin 569 litre akaryakıt, 56 bin 414 litre içki, 195 bin 308 paket sigara, 14 uzun namlulu silah, 188 tabanca, 382 av tüfeği ve 6 bin 949 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 177 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 2 bin 864 olaya müdahale edildi, yakalanan 3 bin 48 şüpheliden 177'si tutuklandı.

Bu kapsamda, 6 bin 325 kilogram esrar, 539 kilogram skunk, 98 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 134 kilogram metamfetamin, 3 bin 478 kilogram captagon, 4 bin 363 kilogram ecstacy ve 24 milyon 433 bin 862 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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