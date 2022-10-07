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TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte Pacheco ile görüştü. Şentop görüşmede doğrudan halkın temsilcisi olan Parlamentoların birinci görevinin, halkların yarınlara barış, huzur ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Ekleme: 7.10.2022 - 10:43 Güncelleme: 7.10.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya temasları kapsamında Endonezya Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte Pacheco ile bir araya geldi. Şentop görüşmede doğrudan halkın temsilcisi olan Parlamentoların birinci görevinin, halkların yarınlara barış, huzur ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu vurgularken, devam eden Ukrayna-Rusya savaşına ve savaşın etkilerine dikkat çekti. Şentop, "Türkiye, başından beri liderleri bir araya getirmek için gayret ediyor. Benim kanaatim, kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan farklı olarak, bazı ülkelerin savaşın bitmesini pek istemedikleri yönünde" dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte Pacheco da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için gösterdiği yoğun çabanın önemine işaretle teşekkür etti. Meclis Başkanı Şentop da olumlu sözlerinden dolayı Pacheco'ya mukabil teşekkürlerini iletti.

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