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İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı kodlu uyarı verdi. Çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ekleme: 7.10.2022 - 09:04 Güncelleme: 7.10.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdenizin iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya'nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinde Antalya'nın batısı (Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ) ile Muğla'nın güneyinde(Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; yarın sabah saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar'ın doğusu (Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur'un doğusu(Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya'nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Afyonkarahisar
Antalya
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Manisa
Muğla
Sakarya
Tekirdağ
Yalova


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