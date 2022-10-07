  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, millet ittifakının adaylığı için öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı topa tuttu. İki belediye başkanının da anketçi şirketler tarafından çek karşılığı aday gösterildiğini öne süren Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyerek her iki isme de kazanamazsınız dedi.

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Ekleme: 7.10.2022 - 10:07 Güncelleme: 7.10.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Millet ittifakının adaylık krizi sürüyor. Altılı masa hala daha bir isim üzerinde uzlaşmamışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta adaylığa göz kırpıyor. Bazı anket şirketlerinde ise CHP'nin İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara belediye başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıkları öne çıkıyor.

CAN ATAKLI'DAN SALVOLAR

Daha önce HDP'nin millet ittifakının ortaklarından olduğunu savunan ve beğenmeyen gitsin Erdoğan'a oy versin diyen CHP'nin yandaş gazetecisi Can Ataklı bu kez anketlerde öne çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını sert dille eleştirdi.


Belediye başkanlarını aday göstermenin aptallık olacağını söyleyen Ataklı, "Lan Yavaş nereden aday da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam." diye konuştu.


İmamoğlu'nu da hedef alan Ataklı, "İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim." dedi.

"BANA KIZIYORLAR APTAL APTAL"

Ataklı'nın yayınladığı videoda konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Aday yarıştırma işini önleyemediler kardeşim. Kamuoyunun beyni yıkandı. Sadece Ankaralı Mansur kaldı gibi ismini buraya soktular. Bu belediye başkanları falan aday olmayacak saçma sapan bir şey zaten.

Bana kızıyorlar, hala aptal aptal soru soruyorlar. 'Nedir bu Mansur takıntın?' diye... Lan takıntı makıntı yok. Akıl mantık konuşuyoruz burada, İstanbul'la hangi belediyeyle ne işim olabilir benim.

İMAMOĞLU'NA: ÇALIŞACAKSIN KARDEŞİM

Hiçbir sorunum yok. İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim. Başka adaylıklara falan kafa takma.

"LAN MANSUR NEREDEN ADAY DA KILIÇDAROĞLU'NU GEÇSİN"

Mansur aday olursa kazanamazsın kardeşim. Böyle kendi kendinize havaya girmeyin. Hakaretler etmeyin.

Sonuçta yaptıkları şu; Erdoğan 39.5'e çıktı, onu 14 bilmem neyle Kıılıçdaroğlu takip ediyor, 3'üncü Mansur 12 alıyor vs... Kılıçdaroğlu Yavaş'ı geçti diyorlar. Lan Yavaş nereden aday da geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam."
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüsler yine yolda kaldı
Kremlin: Zelenskiy'nin 'Rusya'ya saldırma' yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşmeye gideriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB’ye net mesaj: Yaşananlar Türkiye’nin anahtar ülke olduğunu gözler önüne seriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler: AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel'dan dörtlü görüşme...
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi