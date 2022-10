Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, millet ittifakının adaylığı için öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı topa tuttu. İki belediye başkanının da anketçi şirketler tarafından çek karşılığı aday gösterildiğini öne süren Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyerek her iki isme de kazanamazsınız dedi.

Millet ittifakının adaylık krizi sürüyor. Altılı masa hala daha bir isim üzerinde uzlaşmamışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta adaylığa göz kırpıyor. Bazı anket şirketlerinde ise CHP'nin İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara belediye başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıkları öne çıkıyor.CAN ATAKLI'DAN SALVOLARDaha önce HDP'nin millet ittifakının ortaklarından olduğunu savunan ve beğenmeyen gitsin Erdoğan'a oy versin diyen CHP'nin yandaş gazetecisi Can Ataklı bu kez anketlerde öne çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını sert dille eleştirdi.Belediye başkanlarını aday göstermenin aptallık olacağını söyleyen Ataklı, "Lan Yavaş nereden aday da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam." diye konuştu.İmamoğlu'nu da hedef alan Ataklı, "İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim." dedi."BANA KIZIYORLAR APTAL APTAL"Ataklı'nın yayınladığı videoda konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:"Aday yarıştırma işini önleyemediler kardeşim. Kamuoyunun beyni yıkandı. Sadece Ankaralı Mansur kaldı gibi ismini buraya soktular. Bu belediye başkanları falan aday olmayacak saçma sapan bir şey zaten.Bana kızıyorlar, hala aptal aptal soru soruyorlar. 'Nedir bu Mansur takıntın?' diye... Lan takıntı makıntı yok. Akıl mantık konuşuyoruz burada, İstanbul'la hangi belediyeyle ne işim olabilir benim.İMAMOĞLU'NA: ÇALIŞACAKSIN KARDEŞİMHiçbir sorunum yok. İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim. Başka adaylıklara falan kafa takma."LAN MANSUR NEREDEN ADAY DA KILIÇDAROĞLU'NU GEÇSİN"Mansur aday olursa kazanamazsın kardeşim. Böyle kendi kendinize havaya girmeyin. Hakaretler etmeyin.Sonuçta yaptıkları şu; Erdoğan 39.5'e çıktı, onu 14 bilmem neyle Kıılıçdaroğlu takip ediyor, 3'üncü Mansur 12 alıyor vs... Kılıçdaroğlu Yavaş'ı geçti diyorlar. Lan Yavaş nereden aday da geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam."