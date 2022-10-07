Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu!

ABD Başkanı Biden, Twitterda esrar konusunda açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray resmi sitesinden de paylaşılan açıklamaya göre, 'marihuana' esrar bulundurmaktan kaynaklanan cezaları affettiğini söyledi.Biden yaptığı açıklamada 'Daha önce de söylediğim gibi, kimse sırf esrar kullandığı veya bulundurduğu için hapse girmemeli. Bugün, başarısız yaklaşımımızı sona erdirmek için adımlar atıyorum' dedi.İnsanları esrar kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını beyan etti.Biden Twitter'da yaptığı açıklamada, esrar bulundurmaktan federal suçları affettiğini beyan ederken valilere de af için çağrıda bulundu. Biden 'Nasıl ki kimse marihuana bulundurmaktan dolayı federal hapishanede olmamalıysa aynı şekilde kimse yerel hapishanelerde ya da eyalet hapishanesinde de olmamalıdır' ifadelerini kullandı.