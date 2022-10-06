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Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Eğlence amaçlı çektik

Türkiye, Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'nde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada gündem olan insanlık dışı görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hasta bakıcı ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 6.10.2022 - 15:16 Güncelleme: 6.10.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ GİZLİCE KAYDETTİ ARDINDAN DA HASTANEYE ŞANTAJ YAPTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı.


Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de 'Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. Ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim' yazdı. Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat'ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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