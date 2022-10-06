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Etlik Şehir Hastanesi'ne helikopterli ilk transfer

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi'ne helikopter ile ilk hasta transferinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ekleme: 6.10.2022 - 16:25 Güncelleme: 6.10.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Etlik Şehir Hastanesi'ne helikopterli ilk transfer
Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı.

1000 poliklinik, 125 ameliyathane ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan devasa hastane, 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hastalarına hizmet ediyor.

İlk helikopterli transfer gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Etlik Şehir Hastanesi'nde helikopterle ilk hasta sevkinin gerçekleştirildiğini aktardı.

İlk transfer edilen hastanın yeni doğan bir bebek olduğunu belirten Bakan Koca, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

"Yiğit bebeğin tedavisine başlandı"
"Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız, yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak."
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