Yunanistan'dan 'düzensiz göçmen' yalanı! İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi: Siz utanmazsınız ama...

Yunan Bakan Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından Ege'de düzensiz göçmenler ile Türk Sahil Güvenlik botları arasında yaşananların görüntülerini paylaştı. 3 yıl öncesine ait ve çarpıtılan görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamaya çalışan Yunan Bakan'a İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız. Siz utanmazsınız ama' diyerek bakanlığın konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasını yayınladı.'DÜZENSİZ GÖÇMEN BOTUNA YÖNELİK DURDURMA MANEVRALARINA BAŞLANMIŞTIR'Bakanlık'tan yapılan açıklamada 'Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır. 05 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30'da Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır.' denildi.'DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN HAYATLARINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK MANEVRALAR YAPMAYA DEVAM ETTİ'Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:'Düzensiz göçmen botunun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamamasından dolayı saat 06.52'de ilave 1 Sahil Güvenlik Kontrol Botu daha görevlendirilmiştir. Her iki Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir.Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.'1 SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ YARALANDI'Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır.Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır.), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek saat 09.10'da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir.Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır.'