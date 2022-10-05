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TBMM Başkanı Şentop'tan kritik temaslar! Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Ekleme: 5.10.2022 - 10:26 Güncelleme: 5.10.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan kritik temaslar! Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
İstana Negara Kraliyet Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Şentop, 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'un daveti üzerine Malezya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye ile Malezya arasında parlamentolar arası ilişki ve iş birliğini ilerletme konusunda ortak bir iradeye sahip olunduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "İkili ilişkilerimiz, üst düzey ve de teknik ziyaretlerle her alanda gelişip derinleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırmak istiyoruz." dedi.

Görüşmenin ardından Kral Sultan Abdullah tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet onuruna yemek verildi.
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