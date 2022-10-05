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Talep 23 kat arttı: Ruslar Türkiye'den almaya başladı

Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Ruslar, otomotiv sektöründe yedek parça tedarik sıkıntısı yaşıyor. Yedek parça konusunda Rusların kolay ulaşım sağladığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Ekleme: 5.10.2022 - 10:14 Güncelleme: 5.10.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Talep 23 kat arttı: Ruslar Türkiye'den almaya başladıMoskova ve Kiev arasındaki savaş Rusya'da otomotiv sektörüne ağır darbe vurdu. Yedek parça tedariğinde sıkıntuı yaşayan Ruslar 'dost' ülkelerden yedek parça satın alımına ağırlık vermeye başladı.

Online perakende platformu Wildberries eylül ayında Rusya'da yedek parça talebinin 23 kat arttığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu artış, sürücülerin yeni araç almak yerine mevcut otomobillerini bakımdan geçirmeleriyle ilişkilendiriliyor.

Eylül itibarıyla en çok satılan yedek parçaların başında filtre, buji, yüksek voltaj kablosu, fren diski ve balata geliyor.

Menşe ülkeler arasında ise Güney Kore, Japonya ve Çin ilk sırada.

Türkiye'den tedarik ediyorlar
Yetkililer, kriz devam ederken Rus vatandaşlarının dost ülkeler arasında olan Türkiye'den bireysel olarak yedek parça tedarik etmeye başladığını bildirdi.

Platform yetkilileri Rus sürücülerin Kanada, Danimarka, Çekya ve Özbekistan menşeili ürünlere gösterdikleri ilginin arttığına dikkat çekti.

Modifiyeye talep talep yüzde 13 arttı
Öte yandan Rusya'da yaptırımlar sonrası yedek parça yetersizliği nedeniyle sürücüler araçlarını daha fazla modifiye etmeye (tuning) başladı.

Moskvichmag.ru sitesinin haberine göre, Moskova'da şubat-ağustos ayları arasında, eldeki yedek parçalar farklı araçlara uydurularak tuning yapımına olan talep yüzde 13 arttı.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından birçok yabancı yedek parça üreticisi Rusya pazarını terk ederken, Rus tedarikçiler ise ithal malları sağlamakta zorluk çekiyor.

Otomobil sahiplerinin bazı yedek parçaların orijinallerini satın almak için dört aya kadar beklemeleri gerekiyor.
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