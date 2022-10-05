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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Ekleme: 5.10.2022 - 17:18 Güncelleme: 5.10.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

11 kişiye işlem yapıldı, 8 gözaltı
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 11 kişiye adli işlem yapılırken, 8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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