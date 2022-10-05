Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.11 kişiye işlem yapıldı, 8 gözaltıEkipler tarafından yapılan çalışmalarda 11 kişiye adli işlem yapılırken, 8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Yapılan çalışmalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.