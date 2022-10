Biden: Ukrayna'ya yeni güvenlik yardımı bedeli 625 milyon dolar...

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.Yardım paketinde silahlar ve askeri mühimmatlar da var.Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın ilhak çabalarına destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.Yazılı açıklamaya göre, Biden tahıl koridoru anlaşmasının başarısından memnun olduğunu ifade etti.Biden, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya sürülmesini sağlayan ve İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının başarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası çabaları her zaman destekleyeceklerini bildirdi.