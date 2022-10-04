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Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine ve adaların silahlandırılması konusuna değinen Bahçeli, "Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okuyor. Akdeniz ve Ege'den silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımıza, hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki gösteren Bahçeli, "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur." dedi.

Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
Ekleme: 4.10.2022 - 10:36 Güncelleme: 4.10.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası aykırı bir şekilde silahlandırmasına tepki gösteren Bahçeli, 'Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına da tepki gösterdi. 'Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur.' diyen Bahçeli, 'Böyle bir yasa gelirse MHP geçmişteki kararının arkasında durur böyle bir yasaya gerek olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu çok önem veriyor ise Milletvekillerinden başlasın başörtüsüne...' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BAHÇELİ'DEN EYT MESAJI

'EYT'lilerin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşacaktır.

2023 seçimlerinde Türk Milleti'nin Zillet'e düşme ihtimali yoktur.

'ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTIDIR'

Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş. Biz milletimize bakarız, ona kulak veririz. Milletimiz ne diyorsa coşkuyla yaparız. Biz milletimizin ne dediğine bakarız.

23 Ekim 2022 tarihinde Manisa Açık Hava Toplantılarımızı yapacağız. Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız

Milli birlik ve kardeşliğimiz için milletimize çağrım; gelin birlikte Türkiye olalım.

Terörizmin ablukası, ekonomik saldırılar, siyasi oyunlar veticaret savaşları çözülmeyi bekleyen sorunların en başındadır. Sancılı gelişmelerin ve önümüzdeki riskli yılların, dünyanın doğuşuna nasıl tanıklık edeceği bir muammadır.

'ADALAR KONUSUNDA HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ'

Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okuyor. Akdeniz ve Ege'den silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Türkiye çembere alınmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımıza, hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız.

RUSYA'NIN İLHAK KARARI

Rusya ağır sorunlar içeren ilhak kararı ile uluslararası hukuku hiçe saymıştır. Dünyada yeni ilhakların önü açılmıştır. Bizim hedefimiz Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesis edilmesi.

6'LI MASAYA TEPKİ

Zillet İttfaikı Türkiye'nin karşısına geçen Türkiye düşmanları ile birliktedir. Bunlar şimdiden koltuk kavgasındadır. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba. Hele bir adayınızı açıklayın. Kim olduğunu bir söyleyin.

Zillet İttifakı'nın her birinin gündemi başkadır. Masada birbirlerine gülerken masa altında tekme atmatadırlar. Altılı masanın 'noter' olmadığını söylemek ucuz bir numaradır.

CHP demek HDP demektir, HDP demek PKK demektir.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

CHP'nin gazeteci kisveli teröristi Mersin'de polisevini hedef almıştır. Kılıçdaroğlu sen kimin yanında, kimin yolundasın? Sayın Kılıçdaroğlu DNA testi isterken hiç mi kalbin sızlamadı? Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI: MİLLLETVEKİLLERİNDEN BAŞLASIN

Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa gelirse MHP geçmişteki kararının arkasında durur böyle bir yasaya gerek olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu çok önem veriyor ise Milletvekillerinden başlasın başörtüsüne...'
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi yoktur
HDP'den terörden tutuklulara destek için Adalet Bakanlığına yürüdü
Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız
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Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
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