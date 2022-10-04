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Beyaz Gazete
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Altılı masa adayını gelecek yıl açıklayacak

Altılı masanın ikinci tur görüşmelerinde ilk toplantı önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Altı parti lideri, toplantıdan yine ortak bir aday çıkaramadı. Toplantıda ortak politikalar geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlanırken, aday açıklamasının da bu sebeple yeni yıla bırakılması kararlaştırıldı.

Altılı masa adayını gelecek yıl açıklayacak
Ekleme: 4.10.2022 - 10:26 Güncelleme: 4.10.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Altılı masa adayını gelecek yıl açıklayacak
2023 seçimlerine giden yolda zaman daraldıkça Türkiye gündeminde seçim telaşı artıyor. Muhalefet kanadında ise parlamenter sistem taahhüdü altında 6'lı masada birleşilmesine rağmen aday henüz belli değil. Bu kapsamda 6'lı masanın ikinci tur görüşmeleri başladı. İlk toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ORTAK POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ
Toplantıdan sonra yayınlanan açıklamada, 6 partinin belirlenen alanlarda ortak politikalar geliştirmesine karar verildiği belirtildi. Toplantıda ele alınan konular ve varılan mutabakatlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

KURULACAK KABİNENİN YAPISI KONUŞULDU
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; liderlerin buluşmasında, “geçiş sürecinde cumhurbaşkanının yetkilerini kabineye devretmesi ve yetkiyi kabineyle kullanması gibi konular” ele alındı. Toplantıda ayrıca kurulacak kabinenin yapısı da görüşüldü.

Buna göre her partinin kabinede temsili amacı ile altı partinin de cumhurbaşkanı yardımcısı olması gündeme geldi. Ayrıca partilere bu kapsamda kabinede hukuk, ekonomi gibi her bir görev verilmesi, böylece ortak bir akılla yönetimin sağlanması gündeme geldi.
En merak edilen "aday" konusunda ise isim belli olmazken açıklama tarihi konuşuldu. Muhalefetin kendi gündemini konuşma anlayışı ile önce ortak politikaların belirlenmesinin önemi vurgulandı. Ortak politikaların belirlenmesi ile gösterilecek cumhurbaşkanı adayının da bu politikalar çerçevesinde söylem geliştirmesi sağlanacak.

Bu ortak politika geliştirme süreci yeni yıla kalacağı için aday açıklaması da böylelikle gelecek yıla kalmış olacak.

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