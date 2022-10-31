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İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'da oluşturulan 7 yeni deniz hattı yarın hizmet vermeye başlayacak. 1 Kasım'dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmaların yüzde 50 indirimi olacak.

Ekleme: 31.10.2022 - 10:33 Güncelleme: 31.10.2022 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor
Kentte geçen ay yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oluşturulan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından oluşan 7 yeni deniz hattı, yarın itibarıyla yolcularını kabul edecek.

7 DENİZ HATTININ ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattının ücretleri de belli oldu. Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapılabilecek.

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp arasında hizmet verecek hattın, sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak.

SEFER SÜRESİ EN AZ 50 DAKİKA...

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında sefer 65 dakika sürecek. Günlük 24 sefer yapılması planlanan hatta kış yolcu kapasitesi en az 400, yaz yolcu kapasitesi en az 550 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor.

Sefer süresi 20 dakika olarak öngörülen Çengelköy-Kabataş hattında ise günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılacak.

BOSTANCI-MODA-KADIKÖY-KABATAŞ HATTINDA SEFER 70 DAKİKA

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Hatta günlük 10 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılması öngörülüyor.

Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek.

Sefer süresini 45 dakikaya indirecek Avcılar ve Bostancı hattında günlük 20 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü kullanılacak.

28 Ekim'de açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattına entegre olacak Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Aşiyan deniz yolu hatları, 28 Ekim itibarıyla yolcularını ağırlamaya başlamıştı.

Öte yandan, 1 Kasım'dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmaların yüzde 50 indirimi olacak.


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