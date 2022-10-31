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İspanya'nın bölücü örgütü ETA'nın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası

İspanya'da terörle ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme'de görülen davada eski ETA örgütünün kadın lideri Soledad İparraguirre, 1985'te polise karşı düzenlenen bombalı saldırıya katılmaktan suçlu bulunarak 425 yıl hapis cezası aldı.

Ekleme: 31.10.2022 - 21:16 Güncelleme: 31.10.2022 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
İspanya'nın bölücü örgütü ETA'nın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası
ETA'nın 1992-1998 yıllarında liderliğini yapan "Anboto" lakaplı İparraguirre, 19 Mayıs 1985'te Bask bölgesinin Vitoria kentindeki Mendizorroza Stadyumu'nda ulusal polise karşı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısıyla ilgili daha önceden beraat ettiği davada bu kez suçlu bulundu.

Yüksek Mahkemenin bir delilin geçersiz sayılma nedenini kabul etmemesi üzerine yaptığı itiraz sonrası Ulusal Mahkeme'de bir kez daha görülen davada, Anboto, stadyum önünde bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilen patlayıcıların olduğu aracı kullanan kişi olarak belirlendi.

Ulusal Mahkeme, Anboto'yu, söz konusu saldırı girişiminde 20 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ve kolluk kuvvetlerine yönelik başka bir saldırıdan sorumlu tutarak toplamda 425 yıl hapis cezası verdi.

İspanya'daki mevcut ceza yasası gereği, 61 yaşındaki Anboto en fazla 30 yıl hapis yatacak.
Anboto, ETA'nın diğer önemli lideri olan ve birlikte yaşadığı sevgilisi Mikel Antza ile 2004'te Fransa'da yakalanmıştı. Anboto ve Antza farklı suçlardan yargılandıkları 2010'da 20'şer yıl hapis cezaları almıştı.

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve 850'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 3 Mayıs 2018'de kendisini feshettiğini açıklamıştı.
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