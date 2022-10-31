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CHP'li Başkan Vahap Seçer'den HDP’vari konuşma

AK Parti’nin vizyon belgesini eleştiren CHP’nin Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı” dedi.

Ekleme: 31.10.2022 - 14:17 Güncelleme: 31.10.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı, 2023’ü işaret etti.

20 yıl boyunca eğitimde, sağlıkta, kültür ve sanatta, enerjide, sanayide, teknolojide, tarımda ve ulaştırmada büyük ilerleme kaydedildiğini belirten ve Türkiye’nin önünün artık daha da açık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, “Bizim hayalimiz Türkiye Yüzyılıdır” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın merakla beklenen vizyon belgesi, yine birilerini rahatsız etti.

CHP'li Başkan'ın rahatsızlığı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda partisinin düzenlediği alternatif bayram kutlamasına katılan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vizyon belgesini eleştiri yağmuruna tuttu.

Seçer, “Bizim kutladığımız Cumhuriyet, 2022 yılında Türkiye’deki Cumhuriyet anlayışı değil” diyerek başladığı tepkili konuşmasını, İHA ve SİHA'ya varana dek sürdürdü.

“Vur kır, öldür, kahramanlık türküleri”
“Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın” diyen Seçer, Türkiye’nin savunma sanayisinden başladı, kahraman Mehmetçik’in başarılarına kadar hedef aldı.

Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça "savaş cinayettir" diyen Atatürk’ün izinde olduklarını dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

“İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil.”

“Tamamen HDP’leşen CHP bu”
CHP’li Başkan’ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Seçer’in terörist ağzıyla konuştuğunu savunanlar, “Konuşan kişi PKK'lı bir terörist değil CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer”, “Tamamen HDP’leşen CHP bu”, “Özgürlük onun adı işte”, “Vallahi artık şaşırmaktan nutkum tutulmaya başladı”, “Hâlbuki ye, iç, yat, seviş dimi? Onların vizyonu bu”, “Vizyonsuzlar anlamaz İHA’dan SİHA’dan” şeklinde yorumlarda bulundu.
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CHP'li Başkan Vahap Seçer'den HDP’vari konuşma
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