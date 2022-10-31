Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...

Son dakika haberine göre; 14 Ekim'de Amasra Taşkömürü işletmelerinde meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 madenci yaşamlarını yitirmiş, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Ekim günü 25 kişi için gözaltı kararı almıştı. 24 kişi ikametgahlarında polis tarafından gözetim altına alındı.9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDIHakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi. Emniyette yapılan sorgulamadan sonra 24 kişi bugün Amasra Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah erken saatlerde ikişerli gruplar halinde adliyeye alındı. 24 Kişiden 9 kişi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, içlerinde İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin de bulunduğu 8 kişinin mahkemedeki işlemlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği belirtildi.7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAmasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendislerineden ikinci kartiyeden sorumlu Levent Aydın ve birinci kartiyeden sorumlu İbrahim Hakan Mengeş ve müessesse müdür yardımcısı Salih Atmaca savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bartın'daki patlamaya ilişkin müessese müdürü Cihat Özdemir'in de tutuklanması ile birlikte tutuklama sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.