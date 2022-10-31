  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...

Son dakika haberi: Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ndeki patlamayla ilgili aralarında müessese müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Ekleme: 31.10.2022 - 22:36 Güncelleme: 31.10.2022 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...
Son dakika haberine göre; 14 Ekim'de Amasra Taşkömürü işletmelerinde meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 madenci yaşamlarını yitirmiş, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Ekim günü 25 kişi için gözaltı kararı almıştı. 24 kişi ikametgahlarında polis tarafından gözetim altına alındı.

9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi. Emniyette yapılan sorgulamadan sonra 24 kişi bugün Amasra Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah erken saatlerde ikişerli gruplar halinde adliyeye alındı. 24 Kişiden 9 kişi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, içlerinde İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin de bulunduğu 8 kişinin mahkemedeki işlemlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendislerineden ikinci kartiyeden sorumlu Levent Aydın ve birinci kartiyeden sorumlu İbrahim Hakan Mengeş ve müessesse müdür yardımcısı Salih Atmaca savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bartın'daki patlamaya ilişkin müessese müdürü Cihat Özdemir'in de tutuklanması ile birlikte tutuklama sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...
Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'
Mahir Ünal görevden affını talep etti! Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu!
Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatını görüştü!
AK Partili Mahir Ünal açıkladı! 'Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor...
Bartın'daki maden kazasında flaş gelişme... 5 kişi tutuklandı!
FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den 'pes' dedirten pişkinlik... Alman kanalında teröristbaşını aklamaya çalıştı!
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
Bakan Koca dört ülke bakanıyla görüştü! Sağlıkta Türkiye Yüzyılı...
Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim
Bakan Özer duyurdu: Eğitime dev bütçe
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İzmir’de suya yapılan zam yüzde 300'e yaklaştı
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonlara yasak gelebilir
CHP'li Başkan Vahap Seçer'den HDP’vari konuşma
Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı
Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor