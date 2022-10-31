Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PKK'nın siyasi uzantısı PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "CHP kimlerin elinde?" diye soran Bakan Soylu, "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır. Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, 'terör koridoru' savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Emperyalizmin operasyon çocukları." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PKK'nın siyasi uzantısı PYD'ye destek verdiği anların videosunu paylaştı.
"SINIRIMIZDA BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"
CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:
"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"
BAKAN SOYLU: CHP KİMLERİN ELİNDE?
Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır
CHP kimlerin elinde?
Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,
PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor
Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat
Emperyalizmin operasyon çocukları..."