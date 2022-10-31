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Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Aslı Baykal'ın istifasını doğrulayan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Aslı Baykal ile telefonda görüştüğünü ve oldukça üzgün olduğunu söyledi. Sevigen, "Kendisini aradım, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.' Zaten hiçbirimiz mutlu değiliz" dedi.

Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim
Ekleme: 31.10.2022 - 16:22 Güncelleme: 31.10.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aslı Baykal, siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görüntüyü paylaştı.

Yeni Şafak'ın Baykal'ın istifasına ilişkin ulaştığı CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Aslı Baykal ile telefonda görüştüğünü ve oldukça üzgün olduğunu söyledi. 

'ZATEN HİÇBİRİMİZ MUTLU DEĞİLİZ'

Sevigen şu açıklamalarda bulundu:

'İstifa ettiği doğru. Kendisini aradım, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.' Zaten hiçbirimiz mutlu değiliz'

Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim

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