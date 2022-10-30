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TOKİ sosyal konut projesi başvuruları yarın sona eriyor

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde konut başvurusu yapabilmek için yarın son gün. 7,5 milyonun üzerinde kişinin başvurduğu projede İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru ücreti iade edilecek mi? Detaylar haberimizde.

Ekleme: 30.10.2022 - 17:32 Güncelleme: 30.10.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları yarın sona eriyor
7,5 milyonun üzerinde kişinin başvurduğu projeye, Ziraat Bankası ve Halk Bank'tan başvurulabiliyor.

İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde kişi konut başvurusunda bulundu.

BANKADAN BAŞVURULAR İÇİN YARIN SON GÜN

Bankalar üzerinden başvurular devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden yapılacak başvurularda 'gerekli şartların sağlanmasına' dikkat edilmesi gerekiyor.

Konutlar, yerel ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilecek ve 5 katın üzerinde olmayacak.

İŞ YERİ VE ARSA BAŞVURULARI 7 KASIM'DA SON

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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