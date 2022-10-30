TOKİ sosyal konut projesi başvuruları yarın sona eriyor

7,5 milyonun üzerinde kişinin başvurduğu projeye, Ziraat Bankası ve Halk Bank'tan başvurulabiliyor.İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde kişi konut başvurusunda bulundu.Bankalar üzerinden başvurular devam ediyor.Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden yapılacak başvurularda 'gerekli şartların sağlanmasına' dikkat edilmesi gerekiyor.Konutlar, yerel ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilecek ve 5 katın üzerinde olmayacak.İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.