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TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu

Türkiye'nin gururu yerli ve milli aracı Togg dün görücüye çıktı. İlk kez seri üretimde banttan indi. Türkiye'de milyonların nefesini kesen lansman yabancılar tarafından da yakından takip edildi. Dünyanın dört bir yanından övgü yağdı. #LoveTurkiye etiketi ABD ve Brezilya'da tt oldu.

TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu
Ekleme: 30.10.2022 - 15:03 Güncelleme: 30.10.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde Türkiye'nin gururu yerli ve milli aracı Togg fabrika açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda ilk kez seri üretimde banttan araç indi. Milyonların nefesini keserek izlediği bu anı yabancılar da yakından takip etti. Togg'a dünyanın dört bir yanından övgüler yağarken #LoveTurkiye etiketi ABD ve Brezilya'da tt oldu.

Yabancılar tarafından yoğun ilgi gösterilen Togg'a, 'Türkiye 99. yaşını kendi arabası TOGG ile kutluyor', 'Otomobilin sektörde büyük etkisi olacak', 'Önümüzdeki yıllarda yükselen bir gücü izleyeceğiz' gibi ifadeler kullanıldı.


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