Hakkari'de 1 ton 56 litre asit anhidrit ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, toprağa gömülü varillerde 1 ton 56 litre asit anhidrit ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, ilçenin Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 6 varilde 1 ton 56 litre asit anhidrit ele geçirildi.