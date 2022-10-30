Bağdat’ta gaz tankeri patladı 3 kişi öldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker yaşanan teknik arıza nedeniyle patladı.Patlama sonucu çevrede bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi de yaralandı. Bölgede bulunan bir ev ve futbol sahasında maddi hasar meydana geldiÖlü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.Irak resmi makamlarından konuya dair henüz açıklama yapılmadı.