Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü

Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında 4 hektar alan zarar gördü.Kırklareli Valisi Birol Ekici bölgede incelemelerde bulundu.