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Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

TÜİK verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Enflasyon oranının doğrudan etkili olduğu emekli ve memur zammı için milyonlarca memur son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki Ocak 2023 emekli ve memur maaşları ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...
Ekleme: 3.10.2022 - 12:35 Güncelleme: 3.10.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...
Tüm meslek grupları ile yeni maaş hesaplamaları gündemdeki yerini korurken Temmuz ayında memura 41,69 oranında zam yapılmış ve en düşük memur maaşı 3500 TL'yi bulmuştu.

Erdoğan'ın memur zammı için 'enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.' açıklamaları sonrası konuyla ilgili son dakika gelişmeler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı.

TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 'Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.

Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.

Kalan 4 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 3.83'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak.

Diğer 4 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADARA YÜKSELECEK?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı.

Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

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