Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle Libya’da! Flaş açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Libya'ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus'tayız' ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığınca ziyarete dair yapılan açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir' denilmişti.Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar:Barışı tesis etmek için her türlü desteğe hazırız. Libya ile olan ilişkiler gücümüzü ortak tarihimizden alıyor. İlişkilerimizi daha da ileri taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. İki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor.Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz.